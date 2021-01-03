شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا راحة 24 ساعة قبل مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إراحة اللاعبين لمدة 24 ساعة عقب مباراة سموحة، وفضل الجهاز الفني بقيادة هيثم شعبان منح اللاعبين راحة سلبية، عقب مباراة سموحة، على أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الإثنين من أجل الإستعداد لمباراة الأهلي، بالجولة السادسة من عمر المسابقة على ملعب استاد السويس الجمعه القادمة.

وتعادل فريق سيراميكا امام سموحة سلبيا، في المباراة التي اقيمت على ارض ملعب ستاد الاسكندرية ضمن الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدوري العام.