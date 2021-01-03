شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة المقاولون العرب تطير لتونس لمواجهة النجم فى الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر، اليوم الأحد، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مطار القاهرة، متجهة إلى تونس استعدادًا لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي، في إياب دور الـ32 للبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، المقرر لها الأربعاء المقبل، على ملعب مصطفى بن جنات بمدينة المنستير.

ويترأس المهندس محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة، عضو مجلس إدارة النادي، البعثة، التي تضم: رامي عادل وأحمد زهران ورامي ربيع مدربين، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وعبدالرحمن محمد مدرب الأحمال، ومجدي محمد على المدير الإداري، وحسين عبدالغني الإداري، ووائل نبيل طبيب الفريق، وفتحي على وعلاء محمد إخصائيي التأهيل و24 لاعبًا، هم محمود أبوالسعود وحسن شاهين وأحمد عربي ومحمد سمير وحسن الشامي وأمير عابد ومحمد مجلي وعبدالله ياسين وإبراهيم صلاح وعبدالرحمن فاروق وسيف الجزيري وهيثم الجويني وفاروق نورالدين ويوسف حسن ومحمد عصام ووسيم نغموشي وأحمد شكري وخالد الحسيني ويوسف الجوهري وأحمد مجدي ولويس إدوار وأحمد شيمي ومحمد على محسن وفضل فكري.