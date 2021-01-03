شكرا لقرائتكم خبر عن «بادجي» يقترب من الانضمام لأنقرة التركي لمدة 6 شهور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب السنغالي أليو بادجي، لاعب فريق الأهلي، من الانضمام إلى صفوف أنقرة جوجو التركي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور، وأشار أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلي، إلى أن فريق أنقرة جوجو التركي يستعد للإعلان عن استعارة «بادجي» من الأهلي لمدة 6 شهور.

وأضاف أن الإعلان عن الصفقة سيكون يوم 5 يناير الجارى، بعد فتح القيد في الدوري التركي، مؤكدًا أن قيمة إعارة اللاعب السنغالي تصل إلى 250 ألف دولار، مع أحقية الشراء.

يُذكر أن فريق الأهلي تعادل سلبيًا بدون أهداف مع وادي دجلة في المباراة التي جمعت الفريقين في خامسة جولات الدوري العام على ملعب السلام.