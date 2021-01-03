شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد من مرتضي منصور علي حجز دعوى عودته لرئاسة الزمالك للحكم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك انه لا يجوز التعليق على قرارات واحكام قضاء مصر الشامخ الذي يعد الحصن الحصين للشعب المصري تحت مظله الدستور والقانون.

وقال منصور في تصريحات خاصة للمصري اليوم ان محكمة القضاء الاداري حجزت دعوته للحكم بجلسة ٧ فبراير المقبل بعد تداخل بعض الشخصيات وطلب الخصوم اجل للاطلاع.

واكد مرتضي منصور ان قرار وزير الشباب والرياضة والجهة الإدارية بإيقافه واستبعاده ليس قانونيًا ولا يستند أي قانون أو لائحة لذلك فالحكم والقرار بيد قضاء مصر الشامخ.

وتابع: الزمالك كيان كبير ولديه جمهور عظيم واعي ومثقف ويقف مع بلده دائما باعتبارهم جمهور نادي الوطنية والكرامة.

واكد انه يسلك الطرق القانونية والقضائية المشروعة لاستعادة حقه وحق مجلسه الشرعي في العودة لرئاسة النادي.