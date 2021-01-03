شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يضم 35 لاعبًا فى القائمة الأولية المشاركة فى المونديال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر مسؤولو النادى الأهلى بمقر الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى، على إرسال قائمة أولية تضم 35 لاعباً للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، قبل المشاركة في كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة، والتى يشارك فيها الأهلى باعتباره بطل إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم 27 نوفمبر الجارى في نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وتلقى الأهلى خطاباً من «فيفا» طالب فيه الأخير بإرسال القائمة الأولية يوم 6 يناير الجارى، على أن يتم تقليص هذه القائمة إلى 23 لاعباً تحق لهم المشاركة في البطولة العالمية يوم 22 من الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم قائمة كل فريق يشارك في مونديال الأندية بـ23 لاعباً، يتم إرسالها يوم 22 من الشهر ذاته، أي قبل انطلاق مونديال الأندية بنحو عشرة أيام.