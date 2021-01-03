شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز أحمد الشناوي بعد إصابة الغضروف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل خاص لأحمد الشناوى حارس المرمى للتعافى من الإصابة التي تعرض لها بتهتك في غضاريف الركبة، الأمر الذي أدى لغيابه عن قائمة فريقه منذ انطلاق الموسم الحالى.

ويعانى الشناوى من تورم في الركبة، ليبتعد عن التدريبات الجماعية لفريقه، حتى خضع لأشعة واثبتت تعرضه للإصابة بتهتك بسيط في غضاريف الركبة، ويحتاج لفترة تأهيل فقط قبل العودة لتدريبات فريقه، بدون أي تدخل جراحى.