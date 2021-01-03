شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هلال يتعافي من الكورونا ويدعم دجلة أمام إنبي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تاكد لحاق محمد هلال لاعب وادي دجلة، بمباراة فريقه المقبلة امام انبي، وذلك بعدما تعافي اللاعب من الكورونا والتي ابعدته عن صفوف فريقه امام الاهلي في المباراة التي اقيمت الجمعه الماضية وانتهت بالتعادل السلبي على استاد الأهلى والسلام،، ليحصد كل منهما نقطة واحدة في صراع المنافسة على اللقب.
وخضع محمد هلال لمسحة جديدة جاءت سلبية، ليصبح جاهزًا للعودة لتدريبات فريقه الجماعية، لمواجهة إنبي، ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدوري المصري، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل، على ملعب استاد الأهلى والسلام.
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