شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم أبها أول لاعب يسجل الهاترك في 2021 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أصبح السويدي كارلوس ستراندبيرج مهاجم فريق أبها، أول لاعب يحرز ثلاثة أهداف (هاترك) في الدوري السعودي في عام 2021، عندما استطاع اللاعب البالغ 25 عاماً تسجيل ثلاث كرات بمرمى العين في أول أيام العام الجديد ضمن الجولة 11 ليساعد فريقه على الفوز (4-2).

واعتلى ستراندبيرج صدارة الهدافين بتسعة أهداف مبتعداً بفارق هدف عن الأنجولي فابيو ابرو مهاجم الباطن وبهدفين عن البرازيلي رومارينهو مهاجم اتحاد جدة وبثلاثة أهداف عن المركز الثالث الذي يتواجد فيه أكثر من لاعب من بينهم عمر السومة بستة أهداف.

ويلعب كارلوس لأبها معاراً من الحزم، إلا أن اللاعب السويدي الذي مثل منتخب بلاده تحت 17 و19 و21 سنة ولعب في الدوري السويدي والروسي قبل قدومه السعودية برهن على موهبته التهديفية بتسجيل الأهداف تباعاً، متجاوزاً هذا الموسم هدافين من الكبار في الدوري السعودي أمثال عبد الرزاق حمدالله وغوميز والسومة.

وتوزعت أهداف ستراندبيرج هذا الموسم على شباك العين (3 أهداف) والنصر والفتح بواقع ( هدفين) وهدف بمرمى فريقي الرائد والاتفاق.

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