شكرا لقرائتكم خبر عن «الشارقة لرياضات الدفاع» يكرم 4 من لاعبيه تقديراً لإنجازاتهم خلال 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، ممثلاً في لجنة التدريب الرياضي، أربعة لاعبين من منتسبيه ضمن قائمة الأفضل في العام 2020 وذلك تكريماً للإنجازات التي تم تحقيقها في الموسم الرياضي 2019-2020 وانطلاقاً من رؤية مجلس الشارقة الرياضي ومجلس إدارة النادي.

تضم قائمة اللاعبين المكرمين كلاً من لاعب فريق التايكواندو سلطان السويدي لاعب العام 2020 لاستمراره بالتألق محلياً ودولياً بفوزه بأربع ميداليات ذهبية وفضيتين وتواجده مع المنتخب الوطني للناشئين في وزن تحت 61 كيلوجراماً واللاعبة ميثاء العسم السويدي أفضل لاعبة في الكاراتيه بوزن 30 كيلوجراماً لفوزها بميداليتين ذهبيتين وأخرى برونزية.

كما تم اختيار لاعب الجوجيتسو سعود عبد الله الحوسني لاعب العام 2020 بعد تميزه في البطولات التي شارك بها وإحرازه 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية وانضمامه للمنتخب الوطني، ويعد من اللاعبين الموهوبين ونال لاعب الجودو محمد أحمد جانيف بوزن 55 كيلوجراماً لقب الأفضل في العام بفوزه بميدالية فضية في بطولة اليوم الوطني للجودو وبرونزية دوري أبطال الإمارات بجانب التزامه ببرنامج التدريب عن بعد.

وقال أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي إن المبادرة سيتم تنظيمها في العام 2021 كل ثلاثة أشهر وقد تشمل فئات أخرى في النادي، لافتاً إلى أن اختيار أسماء الفائزين جاء انطلاقاً من الالتزام بـ«التدريب عن بعد» وإحراز الميداليات الملونة على المستويين المحلي والدولي والمحافظة على المهارات واللياقة البدنية للاعبين واللاعبات.

وأوضح العويس أن المبادرة تهدف إلى التشجيع على مواصلة الجهود التي تساعد على التميز والمساهمة برفعة مكانة النادي في كافة المستويات على منصات التتويج والتكريم وإعطاء أصحاب الإنجازات حقهم في التقدير والتكريم وتشجيع جميع منتسبي النادي على دعم مسيرة النادي في البطولات التي يشاركون فيها.

يشار إلى أن لجنة التدريب الرياضي تضم أعضاء مجلس الإدارة طارق السويدي وعبيد العسم السويدي وخالد الناخي وعبد العزيز الحمادي.