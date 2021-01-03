«ليس على مستوى الملكي».. جماهير ريال مدريد تعلّق على صفقة محمد صلاح

علّقت بعض من جماهير نادي ريال مدريد الإسباني على فكرة تعاقد النادي الملكي مع النجم العربي المصري ولاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن "الفرعون المصري" أصبح هدفاً رئيسياً لإدارة ريال مدريد للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي، من أجل تدعيم خط هجوم الفريق الذي يسعى للمنافسة على كافة الألقاب.

وقال أنجيلو مانجيانتي، وهو صحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، إن صلاح أصبح على رادار ريال مدريد، مؤكداً في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أن هناك اهتمام كبير من ريال مدريد على محمد صلاح، مضيفاً: "هذا هو الهدف الرئيسي للصيف المقبل".

وأبدى عدد من جمهور ريال مدريد على تويتر إنزعاجه من تلك الأنباء، حيث أكد البعض أن صلاح لن يكون صفقة رابحة للملكي حال التعاقد معه.

وكتب أحد المغردين عبر حسابه الشخصي: "هذا غير صحيح، صلاح غير مطلوب في مدريد، إنه ليس جيدًا بما يكفي أو على مستوى نادٍ مثل مدريد".

وعلق آخر: "ريال مدريد يتعاقد مع صلاح حينها سيكون لديهم هازارد جديد، رجل آخر يأتي ليصاب بالسمنة ويتقاعد في نادٍ كبير".

فيما علق آخر للملكي على أنباء التعاقد مع صلاح: "كان يجب على ريال مدريد الذهاب لصلاح أو ماني لكن بدلاً من ذلك ذهبوا إلى هازارد، انتهى به الأمر ليكون أكبر فشل في عام 2020، الآن ها نحن مرة أخرى".

وحجز محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، مقعداً في المركز السابع في ترتيب شبكة «سكاي سبورتس» لأفضل لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا لعام 2020، بينما تواجد ساديو ماني في المركز الـ16 بحسب معايير وضعتها الشبكة الإنجليزية.