شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يلغى مران اليوم ويكتفى بالمسحة وتدريبات الاستشفاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتفى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، ظهر اليوم، الأحد، بخوض مران استشفائى، وأدوا مراناً فى الجيم عبارة عن فك عضلات وتدريبات خفيفة، ورغم أن الجهاز الفنى كان قد أعلن أن الفريق سيخوض مراناً اليوم، إلا أه تراجع وقرر الاكتفاء بمران استشفائى قبل أن يخضع اللاعبون لمسحة طبية قبل 48 ساعة من مباراة سونيديب بطل النيجر المقرر لها بعد غد، الثلاثاء، فى إياب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

الأهلى فاز على سونيديب فى لقاء الذهاب بالنيجر بهدف نظيف حمل توقيع المالى آليو ديانج، وحصل الفريق على راحة من المران أمس عقب مباراة وادى دجلة أول أمس، الجمعة، فى الجولة الخامسة لبطولة الدوري.

من ناحية أخرى، استقر مسئولو الأهلى على إرسال قائمة أولية تضم 35 لاعباً للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" قبل المشاركة فى كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 حتى 11 فبراير المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة، والتى يُشارك فيها الأهلى باعتباره بطل أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف يوم 27 نوفمبر الجارى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وتلقى الأهلى خطاباً من "فيفا" طالب فيه الأخير بإرسال القائمة الأولية يوم 6 يناير الجارى، على أن يتم تقليص هذه القائمة لـ23 لاعباً يحق لهم المشاركة فى البطولة العالمية يوم 22 الشهر ذاته.

وحدد الاتحاد الدولى لكرة القدم قائمة كل فريق يُشارك فى مونديال الأندية بـ23 لاعباً يتم إرسالها يوم 22 من الشهر ذاته أى قبل انطلاق مونديال الأندية بنحو عشرة أيام.

ويعقد مسئولو الأهلى حالياً اجتماعات من أجل تحديد القائمة الأولية التى سيتم إرسالها الأربعاء المقبل للفيفا من أجل المشاركة فى كأس العالم للأندية حيث يتناقش الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق مع لجنة التخطيط للكرة ومحمود الخطيب رئيس النادي.

ومن المقرر أن يشارك فى مونديال الأندية المقبل، كلاً من : الأهلى المصرى وتيجريس أونال المكسيكى وبايرن ميونخ الألمانى وأوكلاند سيتى النيوزلندى وأولسان هيونداى الكورى الجنوبى والدحيل القطرى ممثل الدولة المستضيفة، ويتبقى مقعد وحيد لاكتمال الفرق المتأهلة إلى كأس العالم للأندية وهو المقعد الذى يشغله بطل كأس "ليبرتادوريس" ممثل أمريكا الجنوبية.

وأعلنت لجنة مسابقات فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أن قرعة كأس العالم للأندية ستقام يوم 19 يناير المُقبل فى مدينة زيورخ السويسرية.