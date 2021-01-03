شكرا لقرائتكم خبر عن مدربون ممنوعون من العمل فى المنتخبات أبرزهم ربيع ياسين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة استبعاد ربيع ياسين، المدير الفنى السابق لمنتخب الشباب، من العمل فى المنتخبات الوطنية بعد إعلان لجنة تقصى الحقائق بالجبلاية تقريرها الذى تضمن تحميل المدير الفنى جزءاً كبيراً من مسئولية ما حدث فى تونس، حيث انسحب الفراعنة الصغار من بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بموريتانيا نظرا لتفشى فيروس كورونا بين اللاعبين على خلفية القصور الطبى والإدارى فى البعثة.

وهناك أكثر من مدرب عمل فى المنتخبات الوطنية من قبل وقرر اتحاد الكرة عدم الاستعانة بهم فى المنتخبات الوطنية مجددا بسبب رحيلهم عن المنتخبات الوطنية بعد خلافات مع اتحاد الكرة.

زكى عبد الفتاح

يعتبر زكى عبد الفتاح مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق فى جهاز الأمريكى بوب برادلى من المدربين الذى أصدر اتحاد الكرة قرارا من قبل بشأن عدم لاستعانة به مجددا، بعدما رحل عن الفراعنة بعد أزمات واتهامات مع إدارة اتحاد الكرة وقتها برئاسة جمال علام، حيث تبين أن مدرب الحراس ينقل معلومات خاطئة للخواجة وتسبب فى أزمات بين ادارة الاتحاد وبرادلى بجانب أزماته مع حراس المرمى وعلى رأسهم المخضرم عصام الحضرى.

علاء ميهوب

علاء ميهوب نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق أيضا سبق وأصدر اتحاد الكرة قرارا بعدم الاستعانة به مجددا فى المنتخبات، حيث كان يتولى تدريب منتخب مصر للشباب، ودخل فى أزمة مع محمود الشامى المشرف على المنتخب حينها ليتم اقالته مع توصية بعدم الاستعانة به مجددا.

عمرو أنور

تولى عمرو أنور نجم الأهلى مسئولية منتخب مصر مواليد 2000 من قبل، وفوجئ اتحاد الكرة به يتقدم باستقالته لرغبته فى العمل خارج مصر بعد تلقيه عرضا ماديا مغريا، لذا وافق اتحاد الكرة على طلبه مع استبعاده من العمل بالمنتخبات مجددا.