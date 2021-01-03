شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة حاسمة فى الزمالك مع وكيل فرجاني ساسى.. ومناقشة احتراف مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة نادى الزمالك، ولجنة الكرة، جلسة مع مهند عون وكيل أعمال الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الكروى الأول فى الخامسة مساء اليوم، بمقر النادى فى ميت عقبة، للوقوف بشكل نهائى على موقف اللاعب من تجديد تعاقده مع الأبيض، خاصة أن ساسى يحق له التوقيع لأى نادٍ فى الفترة الحالية، نظرًا لانتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وطلب مسئولو الزمالك من مهند عون الحضور إلى مقر النادى فى الخامسة مساء اليوم، من أجل عقد جلسة حاسمة معه، لاسيما أن وكيل اللاعب سبق وصرح بأنه لم يتم تحويل المستحقات المالية المتأخرة للاعب فى حسابه البنكى، وهو ما نفاه الزمالك وأكد أنه تم تحويل مبلغ 530 ألف يورو، وقد يحتاج لعدة أيام حتى يتم تسجيله فى الحساب بسبب الإجراءات البنكية.

فى الوقت ذاته، يجتمع مسئولو الزمالك مع بعض المفوضين من نادي سانت أتيان الفرنسى لمناقشة آخر تطورات العرض المقدم لشراء مصطفى محمد، والذى وصل إلى 4 ملايين دولار، بالإضافة إلى مليون ونصف المليون دولار يحصل عليها النادى الأبيض نظير مشاركات اللاعب والأهداف التى سيحرزها مع الفريق الفرنسي.

وكشف مصدر مسئول بالزمالك فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن الجلسة التى ستعقد خلال ساعات تقتصر على ملف الثنائى مصطفى محمد وفرجانى ساسى، ومن المنتظر أن يتم خلالها اتخاذ القرارات النهائية بشأنهما، حتى يتم غلق تلك الملفات ومنح الفريق فرصة للتركيز فى مشوار الدورى ودورى أبطال أفريقيا.