شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الأحد العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها ظهور والتر بواليا فى ملعب التتش، وخضوعه لمسحة كورونا، واستقبال وزير الرياضة لمنتخب اليابان المقرر مشاركته فى مونديال اليد

والتر بواليا صفقة الأهلى الجديدة يظهر فى ملعب التتش للمرة الأولى

ظهر والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، فى استاد مختار التتش لأول مرة بعد انضمامه للأهلي قادما من الجونة لمدة أربع سنوات بدأت من يناير الجاري. ومن المقرر أن ينتظم اللاعب فى تدريب الفريق الجماعي غدا الاثنين حيث يؤدي اللاعبون تدريبات استشفائية.

مخطط الزمالك لإفساد رحيل الونش للأهلي السعودي

يتمسك مسئولو نادى الزمالك باستمرار محمود حمدى الونش، مدافع الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تلقيه عرضاً مغريا من نادى أهلى جدة السعودي للحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى المقبل، على سبيل الإعارة.

والتر بواليا يخضع لمسحة طبية مع لاعبى الأهلي استعدادا لمواجهة بطل النيجر

خضع الكونغولى والتر بواليا مهاجم الأهلى الجديد لمسحة طبية برفقة زملائه بالفريق ظهر اليوم، الأحد، وأجرى لاعبو الأهلى والجهاز الفنى مسحة طبية اليوم استعدادًا لمواجهة سونيديب بطل النيجر فى إياب دور الـ 32 لدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

حكم فيديو مباراة الزمالك وإنبى: لم أستدع الصباحى وقلت له "مفيش ركلة جزاء"

كشف صبحى العمراوى، حكم الفيديو فى مباراة الزمالك وإنبى، للجنة الحكام باتحاد الكرة، تفاصيل ركلة الجزاء التى يطالب إنبى باحتسابها له فى مباراة الزمالك أمس بعد التدخل العنيف من إمام عاشور مع لاعب إنبى، وقال العمراوى للجنة الحكام، "قمت بإعادة اللعبة أكثر من مرة ومن أكثر من زاوية وتأكدت أنها من خارج منطقة الجزاء وليست ركلة جزاء، لذا لم أستدع الصباحى لمشاهدتها".

وزير الرياضة ورئيس الدولى لليد فى استقبال منتخب اليابان للمونديال.. فيديو

استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، يرافقه الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، بعثة منتخب اليابان فى مطار القاهرة للمشاركة بمنافسات بطولة العالم لكرة اليد والتى تنطلق 13 من الشهر الجارىن وذلك وسط تطبيق صارم لكافة الإجراءات الطبية والضوابط الاحترازية الموضوعة ضمن خطة تأمين تنفيذ فعاليات ومنافسات بطولة العالم لكرة اليد .

الزمالك يعدل نظام صرف رواتب شهر ديسمبر لأول مرة

قررت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، صرف رواتب الموظفين لشهر ديسمبر الماضي، بنظام الفيزا بدلاً من صرف الرواتب من خزينة النادي.

وأبلغ مسئولو نادي الزمالك، الموظفين بصرف رواتب شهر ديسمبر خلال أيام قليلة، حيث سيتسلم كل موظف الفيزا الخاصة به، ليقوم بصرف راتبه، ولن يصرف أي موظف الراتب من خزينة النادي كما كان يحدث في الشهور الأخيرة.

فرجاني ساسي لمسئولي الزمالك: أعصابى تعبانة ومحتاج إجازة

فاجأ التونسى فرجانى ساسي مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.