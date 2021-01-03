شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يغرم مجدى عبد الغني 40 ألف جنيه فى سب وقذف جمال جبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدى عبدالغنى لاعب الأهلى السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه، لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادى الأهلى فى أحد البرامج التليفزيونية.. جاء ذلك فى القضيتين رقم 15290 لسنة 2020، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.

وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدى عبدالغنى بالتعدى عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلى الحالى فى أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة قبل نهائى دورى الأبطال. ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدى عبدالغنى التزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامى مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعويان بإدانة مجدى عبدالغنى وأصدرت محكمة جنح الدقى الحكم السالف الإشارة إليه.