القضاء يغرم مجدى عبد الغني 40 ألف جنيه فى سب وقذف جمال جبر

شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء يغرم مجدى عبد الغني 40 ألف جنيه فى سب وقذف جمال جبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار عامر درويش، بتغريم مجدى عبدالغنى لاعب الأهلى السابق 20 ألف جنيه وتعويض 20 ألف جنيه وإلزامه بمصاريف وأتعاب المحاماه، لسب وقذف جمال جبر مدير الإعلام بالنادى الأهلى فى أحد البرامج التليفزيونية.. جاء ذلك فى القضيتين رقم 15290 لسنة 2020، 15291 لسنة 2020 جنح الدقي.
وكان جمال جبر فوجئ بقيام مجدى عبدالغنى بالتعدى عليه بالسب والقذف وبألفاظ غير أخلاقية أثناء البث المباشر لأحد البرامج التليفزيونية بدعوى انحياز جبر لموقف مجلس إدارة الأهلى الحالى فى أزمة رحيل رينيه فايلر المدير الفنى لفريق الكرة قبل نهائى دورى الأبطال. ورفض مدير الإعلام الرد على تجاوزات مجدى عبدالغنى التزامًا بسياسة ناديه، ولجأ للقضاء وكلف المحامى مهاب عثمان باتخاذ الإجراءات القانونية، وإنتهت الدعويان بإدانة مجدى عبدالغنى وأصدرت محكمة جنح الدقى الحكم السالف الإشارة إليه.
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