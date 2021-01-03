شكرا لقرائتكم خبر عن شكوى ضد نادى الزمالك فى اتحاد السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الثنائى أنس أسامة ومصطفى مكاوى كيجو، لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك، بشكوى ضد النادي إلى اتحاد كرة السلة يطلبان فيها فسخ التعاقد مع القلعة البيضاء لعدم الحصول على مستحقاتهما.

وجاءت الشكوى مقدمة إلى لجنتى شئون اللاعبين وفض المنازعات، وقامت لجنة شئون اللاعبين بتحويل الشكوى لفض المنازعات بسبب بعض النقاط.

من جهته قال حسين البشبيشى رئيس لجنة شئون اللاعبين إن الشكوى مقدمة إلى لجنة شئون اللاعبين، ولجنة فض المنازعات، بالإضافة إلى ملحوظة "مع اتخاذ الإجراءات القانونية"، وهو ما يعنى أن الشكوى سيتم البت فيها عن طريق فض المنازعات واللجوء إلى اللائحة والقانون.

وجاء تقديم الشكوى بعد عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم من النادى ، فلجأو إلى اتحاد اللعبة ، لفسخ التعاقد ،و الحصول على باقى المستحقات التي لم يحصلو عليها خلال الأشهر الماضية ، هذا في ظل تلقيهم اكثر من عرض خلال الفترة الماضية ، من أندية تنافس على البطولات .