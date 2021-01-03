شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يعود للتدريبات بقوة بعد التعافى من فيروس كورونا.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن لاعب النادى الأهلى محمود كهربا حريصاً على العودة بقوة بعد شفائه من فيروس كورونا مؤخراً، حيث كشف عن سلبية مسحته أمس، السبت، ليظهر صباح اليوم أثناء خوض التمرين بالجيم، فى فيديو نشره عبر حسابه الشخصى على موقع انستجرام، معلقًا عليه بعبارة: "يوم جديد كله حياة".



كهربا خلال التمرين

وأعلن محمود كهربا، لاعب الاهلي، تحول العينة الطبية الأخيرة، التى خضع لها أمس للكشف عن فيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، ليتأكد تعافى اللاعب وجاهزيته للمشاركة فى تدريبات الأهلي بدءا من اليوم الأحد.

ونشر كهربا خلال الساعات الماضية عبر حسابه على "إنستجرام" صورة من نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها، وأثبتت أن عينته الأخيرة جاءت سلبية، على الرغم من أن المسحة التى أجراها قبل مباراة الاهلي ضد وادي دجلة أثبتت أن عينته سلبية، وبناء عليه تم استبعاده من قائمة مباراة دجلة ودخوله العزل الصحى.



كهربا

ويستعد الاهلي لمواجهة سونيديب الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ويجرى فريق الاهلي مسحة طبية، اليوم الأحد، استعدادا لمباراته ضد سونيديب بطل النيجر، والمقرر لها الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، لتحديد حالة اللاعبين الطبية قبل المباراة، وهو الإجراء المتبع قبل كل المباريات التي يخوضها الفريق سواء محليا أو إفريقيا.