شكرا لقرائتكم خبر عن س&ج.. كل ماتريد معرفته عن أزمة فرجانى ساسي فى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شائعات كثيرة انتشرت بين عشاق الساحرة المستديرة حول مستقبل الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الزمالك مابين الرحيل عن القلعة البيضاء ورفضه تمديد تعاقده بعد تلقيه عرضاً مغرياً من الدحيل القطرى وبين الرغبة في الاستمرار شريطة الحصول على مستحقاته المتأخرة ورفع قيمة تعاقده الجديد، تدور قصة ساسى مع نادى الزمالك ونلقى عليها الكواليس في السطور التالية..

س: متى ينتهى تعاقد ساسى مع الزمالك؟

ج: ينتهى تعاقد ساسي مع الزمالك في نهاية الموسم الحالى ويحق له التوقيع لأى نادى في يناير الجارى على أن يتمم الصفقة بنهاية الموسم.

س: هل يرغب الزمالك في إستمرار فرجانى ساسى؟

ج: نعم .. إدارة الزمالك تسعى لحسم ملف تجديد عقد فرجاني ساسى خلال الأيام المقبلة خاصة أن هناك تمسك ببقاء اللاعب في صفوف الزمالك خاصة أنه أحد الركائز الأساسية للفريق الأبيض.

س: هل تلقى فرجانى ساسي عروض للرحيل عن الزمالك؟

ج: بالفعل يملك ساسى عروض فلقد تواصل مسئولي الدحيل القطرى مع وكيل أعمال اللاعب للتفاوض حول انتقاله إلى صفوف الفريق بعقد مدته 3 سنوات، لدعم صفوفه في بطولة كأس العالم للأندية 2020 والتي ستقام فبراير المقبل، آملا فى الوصول إلى إتفاق مع الزمالك لشراء الست أشهر المتبقية فى تعاقده مع النادى الأبيض.

س:هل منح الزمالك فرجانى ساسى مستحقاته المتأخرة؟

ج: الزمالك أعلن تسديد 530 ألف يورو بما يعادل 10 ملايين و700 ألف جنيه لفرجانى ساسى إلا أن وكيل اللاعب خرج في تصريحات صحفية يؤكد عدم حصول ساسى على أي أموال ، فى الوقت الذى يؤكد فيه مسئولو الزمالك إنه تم تحويل المبلغ فى الحساب البنكى للاعب.

س: لماذا استبعد باتشيكو فرجانى ساسى من مواجهة إنبي؟

ج: اتخذت إدارة الزمالك قرارًا تربويًا بإستبعاد ساسى من مواجهة انبى بسبب المماطلة فى تجديد تعاقده رغم وفاء الإدارة بوعدها وصرف جزء كبير من مستحقاته المالية المتأخرة.

س: هل يتهرب ساسى من التجديد للزمالك؟

ج: ساسى "صدر" مهند عون وكيل أعماله والذى طلب الحصول على قيمة المستحقات المتأخرة كاملة وليس جزء فقط، حتى يتمكن اللاعب من التجديد، ليصبح الأمر متوقفًا على جلسة جديدة مع اللاعب للوصول لصيغة ترضى الطرفين وحسم ملف التجديد.

س: كم تبلغ القيمة السوقية لفرجانى ساسى؟

ج: وفقا لموقع ترانسفير ماركت المتخصص فى أسعار وانتقالات اللاعبين على مستوى العالم، وصلت القيمة السوقية لفرجانى ساسى الى 2 مليون و500 ألف يورو، بعدما كانت فى أبريل الماضى 2 مليون يورو فقط بسبب توقف النشاط الكروى فى العالم وقتها.

كما وصلت أعلى قيمة تسويقية له فى مشواره الكروى بعد انضمامه للزمالك حيث كانت قيمته التسويقية مليون و800 الف يورو، وعقب انضمامه للزمالك وصلت قيمته التسويقية الى 2 مليون و500 الف يورو وهى القيمة الحالية التى استعادها مرة أخرى مؤخرا عقب مساهمته فى حصول الزمالك على بطولتى السوبر المحلى والافريقى ووصيف الدورى ودورى ابطال افريقيا عن مجمل الموسم الماضى كاملا.