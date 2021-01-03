شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يتعاقد مع ظهير أيسر الحمام مقابل 120 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الترسانة، برئاسة طارق سعيد حسانين، مع أحمد بطوط ظهير أيسر الحمام مقابل 120 ألف جنيه من أجل سد الثغرة بالفريق بعد رحيل طارق وطنى الذى أنهى انتقاله لصفوف الشرقية للدخان لمدة موسم ونصف.

ويسعى علاء نوح المدير الفني للترسانة لمحو الصورة السيئة مع الشواكيش خلال مباراته المقبلة أمام جمهورية شبين الجمعة المقبل فى لقاء صعب للفريق، حيث من المتوقع الإطاحة بالمدير الفني فى حال عدم تحقيقه الفوز فى ظل تردى نتائج الفريق والتراجع للمركز الثانى عشر بجدول الترتيب .

وحقق الترسانة فوزا وحيدا من أصل 7 مباريات خاضها بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثانى على حساب طنطا بينما تعادل في أربع مباريات وخسر في لقاءين أمام منتخب السويس والداخلية .

وأسفرت نتائج الجولة السابعة التى أقيمت بالأمس عن تحقيق بورتو السويس الصاعد حديثا للقسم الثانى لفوزا غاليا خارج ملعبه على النصر بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 13 نقطة فى صدارة الترتيب، بينما توقف رصيد أبناء مصر الجديدة عند 8 نقاط فى المركز الثامن، بينما استطاع بتروجت العودة للإنتصارات بعد تغلبه على المتصدر زد أف سى بهدفين دون مقابل ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز الرابع بينما تجمد رصيد أبناء أسامة نبيه عند 12 نقطة ويهبط للمركز الثانى.

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تحقيق الداخلية لفوز غالٍ على الترسانة بهدف دون مقابل رافعا رصيده إلى 12 فى المركز الثالث بفارق الأهداف عن زد، بينما تجمد رصيد الشواكيش عند 7 نقاط فى المركز الثانى عشر وأبتعد كثيرا عن المنافسة على الصعود وأصبح يحتاج لتدخل إدارى سريع قبل فوات الآوان، فى الوقت الذى نجح فيه جمهورية شبين بقيادة ياسر رضوان من مواصلة عروضه بتحقيق الفوز الثانى على التوالى على حساب السكة الحديد بهدف دون مقابل.

وجاءت باقى نتائج المجموعة فوز سرس الليان على النجوم بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة فى المركز السادس، بينما تجمد رصيد النجوم عند 7 نقاط فى المركز العاشر، بينما تعادل منتخب السويس على ملعبه سلبيا مع المريخ ليرفع رصيده إلى 11 نقطة ليهبط للمركز الخامس، بينما رفع أبناء بورسعيد رصيدهم إلى 10 نقاط فى المركز السابع، كما تعادل القناة مع طنطا سلبيا .