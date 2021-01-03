إنتر يسحق كروتوني ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

واصل المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو تألقه وسجل زميله الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقودا انتر ميلان إلى مواصلة انتصاراته المتتالية في الدوري الإيطالي لكرة القدم بفوز ثمين 6 / 2 على كروتوني اليوم الأحد في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة.

وقلب انتر تأخره بهدف مبكر إلى فوز كبير ليكون الفوز الثامن على التوالي في المسابقة.

ورفع انتر رصيده إلى 36 نقطة ليتصدر جدول المسابقة مؤقتا بفارق نقطتين أمام جاره ومنافسه التقليدي العنيد ميلان.

وضاعف انتر محنة كروتوني الذي تجمد رصيده عند تسع نقاط في المركز قبل الأخير بفارق نقطة واحدة أمام تورينو.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل 2 / 2 حيث بادر كروتوني بهز الشباك عن طريق نيكولو زانيلاتو في الدقيقة 12 ورد انتر بهدفين سجلهما لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 20 ولوكا ماروني مدافع كروتوني في الدقيقة 31 عن طريق الخطأ في مرمى فريقه قبل أن يحرز فلاديمير جوليميتش هدف التعادل لكروتوني من ضربة جزاء في الدقيقة 36 .

وفي الشوط الثاني ، أمطر انتر شباك ضيفه بأربعة أهداف سجلها لاوتارو في الدقيقتين 57 و78 ولوكاكو وأشرف حكيمي في الدقيقتين 64 و87 .

وبهذا الهاتريك ، رفع لاوتارو رصيده إلى تسعة أهداف في المسابقة هذا الموسم.