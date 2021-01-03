حالتان جديدتان.. سيتي يعلن نتيجة مسحة لاعبيه قبل مواجهة تشيلسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر: أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي، إيجابية عينة حالتين جديدتين بفيروس كورونا بين صفوف النادي، وذلك قبل ساعات قليلة من مواجهة تشيلسي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفًا على تشيلسي في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ17 من بطولة بريميرليج. وعبر موقعه الالكتروني، أعلن سيتي إيجابية حالتين جديدتين بفيروس كورونا بينهم إريك جارسيا مدافع الفريق السماوي. وجاء بيان سيتي كالآتي: "يؤكد مانشستر سيتي، إصابة إريك جارسيا وأحد أعضاء فريق العمل بفيروس كورونا". وأضاف: "سيخضع الثنائي للعزل الذاتي وفقًا لبروتوكول المملكة المتحدة بشأن الحجر الصحي". وأتم: "نتمنى لزملائنا الشفاء العاجل قبل عودتهم إلى العمل والتدريب والمنافسة". وكان سيتي قد سبق وأعلن إصابة الثنائي جابرييل جيسوس وكايل ووكر بفيروس كورونا ليغيب الثنائي عن مباراة سيتزنز ضد نيوكاسل يونايتد في "بوكسينج داي" قبل أن يتم تأجيل مباراة الفريق ضد إيفرتون بعد تفشي الفيروس بين صفوف الفريق السماوي.

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