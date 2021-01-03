خاص.. الأهلي يعير لاعبه الشاب إلى الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:
كشف مصدر مقرب من عربي بدر، لاعب فريق الشباب بالأهلي، انتقاله معارًا إلى صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن عربي بدر وقع على عقد إعارته للجونة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2021.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الجونة اعتبار من غد الإثنين استعدادًا للمشاركة مع الفريق في مسابقة الدوري المصري الممتاز.
يُذكر أن الأهلي أبرم أولى صفقاته الشتوية من الجونة بعد التعاقد مع المهاجم الكونجولي والتر بواليا لمدة أربعة مواسم تبدأ منذ مطلع يناير الحالي.
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