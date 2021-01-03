مدرب صنداونز: سيرينو سيعود للقتال معنا.. إنها مسألة وقت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال مانكوبا منجكيثى مدرب فريق صنداونز الجنوب أفريقي، إن الأوروجوياني جاستون سيرينو سيعود للظهور مرة أخرى مع ناديه بعد فشل انضمامه إلى صفوف الأهلي المصري واللعب قيادة مدربه السابق بيتسو موسيماني.

وكان سيرينو على أعتاب الانضمام إلى صفوف الأهلي خلال الفترة الماضية، إلا أن الأمور المادية بين إدارة ناديي الأهلي وصندوانز عرقلت إتمام الصفقة.

وخلال تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز لايف" الجنوب أفريقية، قال منجكيثي مدرب صندوانز: "عودة سيرينو للعب مع الفريق مسألة وقت، الأمر يتعلق بتحسن الحالة البدنية للاعب بالإضافة لتعافيه من بعض المشكلات العضلية".

وأضاف: "في مرحلة معينة كان سيرينو قد انتهى (عقليًا) معنا، لكنه عاد الآن إلى التدريبات ويظهر استعداده لعودة القتال معنا".

وتابع: "الفريق يتقدم للأمام بدونه، لذلك فهو يبذل قصارى جهده حاليًا ويعمل بجد للعودة إلى مكانه في التشكيل الأساسي، نتمنى أن نراه قريبًا".

وعن غيابه عن مباراة صنداونز ضد أورلاندو أمس السبت، قال: "بعض الأسباب الطبية منعته من المشاركة في مباراة أمس، لكننا نأمل رؤيته في المباريات المقبلة بعد تعافيه من الإصابة".

وأتم مدرب الفريق الجنوب أفريقي: "الأمر ليس نزهة في الحديقة بالنسبة لسيرينو، اللاعبون هنا يبذلون قصارى جهدهم، لكننا نعرف ما هو قادر عليه".