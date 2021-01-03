صلاح يستهدف تحقيق رقم جديد أمام ساوثهامبتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يسعى الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، لتعزيز سجله التهديفي المميز ضد ساوثهامبتون عندما يحل الريدز ضيفا على "القديسين" في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويلتقي ليفربول أمام مضيفه ساوثهامبتون غدا الإثنين على ملعب "سينت ماري" في تمام الساعة العاشرة مساء غد الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر لبريميرليج.

ويملك محمد صلاح سجلا تهديفيا مميزا أمام ساوثهامبتون، حيث سبق له إحراز 7 أهداف في 6 مباريات لعبها ضد "القديسين" بقميص الريدز في المواسم الثلاثة الماضية.

ولم يغب صاحب الـ28 عاما عن زيارة شباك ساوثهامبتون سوى في مناسبة وحيدة بلقاء الدور الأول في الموسم الماضي، قبل أن ينجح في تسجيل ثنائية بلقاء الدور الثاني.

وقال الموقع الرسمي لليفربول إن روبي فاولر هو اللاعب الوحيد من الريدز الذي تمكن من تسجيل عدد أكبر من الأهداف ضد ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي (8 أهداف).

وبالتالي سيحتاج صلاح إلى تسجيل هدف أمام ساوثهامبتون لمعادلة رقم روبي فاولر، أما تسجيل هدفين سيعني تجاوز الرقم التاريخي لأسطورة النادي في مواجهة "القديسين".

يُذكر أن صلاح يتربع على صدارة هدافي بريميرليج خلال الموسم الجاري 2020/2021 بعدما سجَّل 13 هدفًا، متفوقا بفارق هدف على الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب توتنهام.