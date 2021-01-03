بواليا: أعلم ما ينتظرني بالأهلي.. متشوق لمونديال الأندية.. ورسالة للجماهير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أكد والتر بواليا، مهاجم النادي الأهلي الجديد، أنه يعلم حجم ما ينتظره في القلعة الحمراء، مشيراً إلى أنه متشوق للعب في كأس العالم للأندية.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تعاقده مع بواليا من صفوف الجونة.

وقال بواليا في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي "مجرد أن يرتبط اسمك بنادي القرن في القارة الإفريقية فهو أمر يدعو إلى الفخر، وبكل تأكيد ارتداء قميص الأهلي مسئولية كبيرة على عاتقي، وأتمني النجاح في خطوتي الجديدة مع عملاق القارة السمراء".

وتابع "المفاوضات سارت بشكل أكثر من رائع مع مسؤولي الأهلي، تلقيت العديد من العروض المحلية والخارجية لكن رغبتي في الانضمام إلى الأهلي دفعتني للموافقة على عرضه، وإبلاغ الجونة برغبتي في التواجد داخل صفوف الأهلي".

واستمر "أنا جاهز لبدء رحلتي مع الأهلي، متحمس للغاية لهذه التجربة التي أرى أنها الأهم في مسيرتي الكروية، وأنتظر دعم الجميع من أجل تقديم نفسي بشكل جيد مع الأهلي".

وأكمل "اللعب للنادي الأهلي خطوة عظيمة بالنسبة لي بكل تأكيد ومن أجل حياتي المهنية في كرة القدم، خطوة كبيرة في مسيرتي، بالطبع الأهلي فريق كبير، وعندما تمتلك طموحا عاليا فإنك تسعى من أجل التحديات الكبيرة، اللعب للأهلي أمر يسعدني، أحد أكبر أندية القارة الإفريقية".

وصرح "اللعب للأهلي يمنحك فرص أكبر للتواجد والانضمام للمنتخب الوطني، وأيضا الاحتراف في الخارج، أنا متحمس جدا، لكن أيضا هذا يتطلب مني مجهود وعمل كبير لإثبات أنني جدير بثقتهم في التعاقد معي وما يمكنني إضافته للفريق".

وأضاف "أعرف جيدا قيمة ومكانة الأهلي، نادٍ كبير جدًا، يمتلك لاعبين في صفوفه على أعلى مستوى، أعرفهم بالتأكيد، أرتبط بعلاقات قوية مع زملائي الذين لعبوا معي في صفوف الجونة في وقت سابق عند إعارتهم من الأهلي، هذا سيساعدني كثيرًا في سرعة التأقلم والانسجام مع الفريق من أجل تقديم أفضل ما لدي، وإسعاد الجماهير في كل مكان".

وواصل "أقدر جيدًا اللعب في صفوف نادٍ بحجم وتاريخ وشعبية الأهلي، كنت أتابعه منذ كنت لاعبا في الدوري الزامبي، وأشكر الجونة على مساعدتي في ارتداء قميص الأهلي، بعد الموافقة على العرض الذي قدمه للتعاقد معي رغم حاجتهم لي في الموسم الحالي".

وتحدث "سعيد جدًا للعب تحت قيادة بيتسو موسيماني، أحد أبرز المدربين في قارة إفريقيا، أعلم أنه سيساعدني كثيرًا في تطوير مستواي وتقديم عروض قوية بقميص الأهلي".

وأوضح "أعلم جيدًا حجم الضغوط التي تنتظرني في الأهلي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية وشعبية كبيرة، فهو الأكبر في القارة، ومن ثم لن يكون الأمر سهلًا على الإطلاق، بل سيحتاج إلى جهد كبير، وتدريبات مستمرة من أجل الوصول لأعلى معدلات الجاهزية الفنية والبدنية لأن الأهلي يضم أفضل اللاعبين، ويمتلك قائمة أكثر من رائعة".

وعن نهائي دوري أبطال إفريقيا واللعب في كأس العالم للأندية قال "تابعت بالطبع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وتتويج الأهلي باللقب وأتمنى أن أكون إضافة قوية للفريق من أجل المساهمة مع زملائي في تحقيق المزيد من البطولات لإسعاد جماهيره، اللعب في المونديال حدث كبير أنتظره، ومتشوق جدًا للمشاركة في هذه البطولة، وأشكر الأهلي والجهاز الفني لثقتهم في قدراتي، والتعاقد معي؛ لتدعيم هجوم الفريق في هذه البطولة التي يبقى المشاركة بها بمثابة حدث مهم جدًا في مسيرتي الكروية".

واختتم حواره برسالة لجماهير الأهلي "أنتظر دعمكم ومساندتكم في رحلتي مع الفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي من أجل تقديم أفضل ما لدي لإسعادكم، ومساعدة زملائي في تحقيق المزيد من البطولات المحلية والإفريقية".