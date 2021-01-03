مهاجم الأهلي الجديد: بدأت مسيرتي كظهير أيسر.. وهذا مثلي الأعلى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الكونجولي والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، كواليس بداية مسيرته مع كرة القدم، مشيرا إلى أن أصدقاءه أطلقوا عليه لقب "إبرا"، وأنه يشجع ليفربول الإنجليزي.

وقال بواليا في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "بدأت مسيرتي مع الكرة في سن صغيرة وتحديدًا في السابعة، وانطلاقتي كانت عبر نادي لوبومباشي سبورت الكونجولي، ثم رحلت إلى الدوري الزامبي عبر بوابة فوريست رنجرز، وبعد ذلك انتقلت إلى نادي نكانا ريد ديفلز الذي سطرت معه مسيرة كروية رائعة استمرت 5 سنوات.

وأضاف: "صنعت اسمي خلال تواجدي في نادي نكانا ريد ديفلز، الذي يشارك في البطولات الإفريقية، وهذه التجربة التي لم تكن سهلة على الإطلاق، وبذلت خلالها مجهودا كبيرا، وبعدها كان احترافي في الدوري المصري عبر بوابة الجونة، وتألقت بين صفوفه، ومن خلاله أصبحت لاعبا في النادي الأهلي عملاق القارة الإفريقية".

وأشار بواليا إلى أنه في بداية رحلته مع الكرة كان يشارك في مركز الظهير الأيسر، نظرًا لأنه يجيد اللعب بالقدم اليسرى، ثم انتقل بعدها للعب كمهاجم صريح بعدما شاهده المدربون، وأكدوا أنه قادر على التواجد كمهاجم، وبالطبع هذا الأمر أسعده، ومن وقتها وهو يشارك في مركز المهاجم الصريح".

وفيما يتعلق برقم القميص المفضل لديه، قال مهاجم الأهلي الجديد: "أنا أعشق العديد من الأرقام، لكن هناك 3 أرقام مفضلة لدي، وهي 10 و20 و30، لكن يظل رقم 10 هو الأفضل من بينها، لأنه اليوم الذي رُزقت فيه بابني".

وعن مثله الأعلى في كرة القدم، أكد بواليا أن أصدقاءه أطلقوا عليه لقب "إبرا" نسبة إلى المهاجم السويدي الشهير زلاتان إبراهيموفتش مهاجم ميلان الإيطالي الذي أعتبره مثلي الأعلى، بالإضافة إلى الأيقونة البرازيلية رونالدو.

وقال: "إذا كنت أتحدث عن مثلي الأعلى كشخصية رياضية بشكل عام، بالطبع سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن على مستوى المهاجم الصريح، فأنا من عشاق الثنائي إبراهيموفيتش والبرازيلي رونالدو".

وأضاف: "كنت أعشق الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق الذي قدم مسيرة مميزة مع الفريق، كما أعشق الدوري الإنجليزي وأشجع ليفربول".

وانتقل مهاجم الأهلي الجديد للحديث عن ردود الأفعال المتوقعة في زامبيا والكونغو بعد انتقاله للأهلي قائلا: "أنتظر دعم الجميع، أعتقد أن الجميع هناك سيكون سعيدا وفخورا جدًا بخطوة انتقالي إلى اللعب لنادي بحجم وشعبية الأهلي".