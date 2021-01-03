مصدر بالحكام يوضح لمصراوي.. هل يُعاقب حكم فيديو مباراة إنبي والزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

اعترفت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم بوقوع حكم الفيديو في الخطأ خلال مباراة إنبي والزمالك التي أدارها محمد الصباحي كحكم ساحة، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول باللجنة.

وفاز الزمالك على إنبي بنتيجة (1-2) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس السبت باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال مصدر في لجنة الحكام، في تصريحات لمصراوي: "حكم الفيديو أخطأ في حالتين خلال مباراة إنبي والزمالك".

ورفض المصدر كشف حقيقة إيقاف صبحي العمراوي حكم الفيديو بعدما زعمت تقارير أنه تم استبعاده لمدة شهر عن إدارة مباريات الدوري.

وأكد المصدر: "نحن لا نعلن عن أي عقوبات تخص الحكام عبر وسائل الإعلام، الأمر يكون سريًا".

وأتم قائلا: "حتى لو هناك عقوبة تخص الحكم من أجل تصحيح الأخطاء مستقبلا لن نفصح عنها".

يُذكر أن عبدالناصر محمد، مدير الكرة بإنبي، أكد في تصريحات تلفزيونية أن النادي سيتقدم بشكوى إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب التغاضي عن احتساب ركلة جزاء لفريقه أمام الزمالك.