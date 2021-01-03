ترتيب دوري المرتبط رجال وسيدات تمهيدًا لإنطلاق دوري السوبر

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة أحمد كامل عن الترتيب النهائي لبطولتي دوري المرتبط رجال وسيدات لموسم 2020-2021.

وانتهت الفرق المشاركة في بطولة الدوري الممتاز أ من خوض جميع مواجهات بطولة دوري المرتبط وتم تحديد المراكز الـ 16 تمهيدًا لانطلاق بطولة دوري السوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.

جدير بالذكر ان مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر تبدأ بمواجهة صاحب المركز الأول لصاحب المركز السادس عشر، ومواجهة صاحب المركز الثاني لصاحب المركز الخامس عشر وهكذا.

الممتاز أ من خوض جميع مواجهات بطولة دوري المرتبط وتم تحديد المراكز الـ 16 تمهيدًا لانطلاق بطولة دوري السوبر خلال الأيام القليلة المقبلة.جدير بالذكر ان مواجهات الدور التمهيدي من بطولة دوري السوبر تبدأ بمواجهة صاحب المركز الأول لصاحب المركز السادس عشر، ومواجهة صاحب المركز الثاني لصاحب المركز الخامس عشر وهكذا.

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