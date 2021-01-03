هاتريك مارتينيز يقود الإنتر لسحق كروتوني وصدارة الدوري الإيطالي

قاد الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، فريق إنتر ميلان، لتحقيق فوز كبير على نظيره كروتوني، بسداسية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر، من بطولة الدوري الإيطالي.

تقدم كروتوني في الدقيقة 12 عن طريق نيكولو زانيلاتو، قبل أن يتعادل سريعا لاوتارو مارتينيز في الدقيقة 20، ويُضيف لوكا ماروني الهدف الثاني لإنتر بالخطأ

في مرماه بالدقيقة 31، إلا أن فلاديمير جوليميك تعادل سريعا من ركلة جزاء في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، تألقت كتيبة المدرب أنطونيو كونتي؛ وسجلت 4 أهداف في الدقائق لتقضي على أي آمال لفريق المدرب جيوفاني ستروبا في الخروج بنقطة من المباراة.

مارتينيز سجل الهدف الثالث في

الدقيقة 57، ثم ظهر روميلو لوكاكو وسجل الرابع في الدقيقة 64، وعاد المهاجم الأرجنتيني ليسجل الهدف الخامس للفريق والثالث له في الدقيقة 78، واختتم أشرف حكيمي مهرجان أهداف إنتر في الدقيقة 87.

واحتل البلجيكي لوكاكو مهاجم الإنتر، صدارة هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفا ويتساوى مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس في نفس عدد الأهداف.

بهذه النتيجة يتصدر إنتر ميلان الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 36 نقطة، بينما كروتوني بـ 9 نقاط في المركز الـ19 قبل الأخير.