بيرلو يعلن قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي

أعلن الجهاز الفني لفريق يوفنتوس، بقيادة المدرب أندريا بيرلو، قائمة البيانكونيري لمواجهة أودينيزي، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

وشهدت قائمة يوفنتوس غياب الدولي الإسباني، ألفارو موراتا الذي أكد النادي وجود إصابة عضلية عانى منها اللاعب أثناء التدريبات الأخيرة أمس للبيانكونيري.

يسعى يوفنتوس صاحب المركز السادس للعودة إلى طريق الانتصارات،

قبل مواجهة ميلان، ويريد تقليص الفارق مع روسونيري.

قائمة يوفنتوس أمام أودينيزي :

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون

الدفاع: كيليني، دي ليخت، ساندور، دانيلو، بونوتشي، ديميرال، دي باردو، فرابوتا

وسط الملعب: آرثور، رامسي، ماكيني، كييزا، بينتانكور، بيرنارديسكي، بورتانوفا، فيجيولي، كولوسيفسكي

الهجوم: رونالدو، ديبالا، دا جاراسا