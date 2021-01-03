وصل اليوم الأحد حمزة الجمل، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، إلى سلطنة عمان من أجل توقيع عقود تدريب فريق صحار بالموسم الجديد (2020-2021)خلفًا للمدرب المغربى عبدالرزاق خيري.
كان نادي صحار استغنى الأيام الماضية عن خدمات مدربه المغربى عبدالرزاق خيري وذلك بعد مرورثلاث جولات فقط في الدوري العماني حقق فيها انتصارًا وحيدًا مقابل تعادل وهزيمة.
وسبق لحمزة الجمل من قبل تدريب أندية النصر وظفار العمانى، ويحظى المدرب المصري بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. حمزة الجمل يوقيع عقود تدريب فريق صحار العماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.