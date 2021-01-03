اليوم.. حمزة الجمل يوقيع عقود تدريب فريق صحار العماني

وصل اليوم الأحد حمزة الجمل، نجم فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، إلى سلطنة عمان من أجل توقيع عقود تدريب فريق صحار بالموسم الجديد (2020-2021)

خلفًا للمدرب المغربى عبدالرزاق خيري.

كان نادي صحار استغنى الأيام الماضية عن خدمات مدربه المغربى عبدالرزاق خيري وذلك بعد مرور

ثلاث جولات فقط في الدوري العماني حقق فيها انتصارًا وحيدًا مقابل تعادل وهزيمة.

وسبق لحمزة الجمل من قبل تدريب أندية النصر وظفار العمانى، ويحظى المدرب المصري بإعجاب المسئولين فى سلطنة عمان بعدما حقق نتائج متميزة هناك.