والتر بواليا يوجه رسالة لجماهير الأهلي

تحدث مهاجم الأهلي الجديد، والتر بواليا، عن ردود الأفعال المتوقعة في زامبيا والكونغو بعد انتقاله للأهلي وقال: «انتظر دعم الجميع، أعتقد أن الجميع هناك سيكون سعيدا وفخورا جدًا بخطوة انتقالي إلى اللعب لنادي بحجم وشعبية الأهلي».

وأوضح: كنت سعيدا باللعب أمام الأهلي؛ لأن المباريات الكبيرة دائمًا تصنع اللاعبين، وأنا كلاعب محترف أكون سعيدا جدًا عند مواجهة الأندية

الكبيرة، خاصة أنها تساعد أي لاعب على إظهار قدراته وإمكاناته.

وأشار والتر بواليا إلى أنه تأقلم سريعا مع الحياة في مصر عبر بوابة الجونة.. رغم صعوبة الأمر في البداية، خاصة مع اختلاف الأجواء والثقافة والحياة، لكنه استطاع التأقلم مع كل شيء، وأصبح يجيد العديد من الكلمات

العربية مثل: «شكرًا – تمام – حبيبي» وغيرها من العبارات التي تعلمها أثناء تواجده في الجونة.

وفيما يتعلق بأسرته قال مهاجم الأهلي الجديد أنه أكبر إخوته الأبناء في أسرته التي تضم، 4 شباب و4 بنات.

وفي ختام حديثه وجه «والتر بواليا» رسالة إلى جماهير الأهلي قال فيها: «أنتظر دعمكم ومساندتكم في رحلتي مع الفريق، وأعدكم ببذل قصارى جهدي؛ من أجل تقديم أفضل ما لدي لإسعادكم، ومساعدة زملائي في تحقيق المزيد من البطولات المحلية والإفريقية».