مهاجم الأهلي يكشف عن مثله الأعلى في كرة القدم

تحدث والتر بواليا، مهاجم الأهلي الجديد، عن بداية مسيرته مع الكرة قائلًا بدأت مسيرتي مع الكرة في سن صغيرة وتحديدًا في السابعة، وانطلاقتي كانت عبر نادي «لوبومباشي سبورت» الكونغولي، ثم رحلت إلى الدوري الزامبي عبر بوابة «فوريست رنجرز»، وبعد ذلك انتقلت إلى نادي «نكانا ريد ديفلز» الذي سطرت معه مسيرة كروية رائعة استمرت 5 سنوات».

وأضاف: «صنعت اسمي خلال تواجدي في نادي نكانا ريد ديفلز، الذي يشارك في البطولات الأفريقية، وهذه التجربة التي لم تكن سهلة على الإطلاق، وبذلت خلالها مجهودًا كبيرًا، وبعدها كان احترافي في

الدوري المصري عبر بوابة الجونة، وتألقت بين صفوفه، ومن خلاله أصبحت لاعبًا في النادي الأهلي عملاق القارة الأفريقية».

وأشار بواليا إلى أنه في بداية رحلته مع الكرة كان يشارك فى مركز الظهير الأيسر؛ نظرًا لأنه يجيد اللعب بالقدم اليسرى، ثم انتقل بعدها للعب كمهاجم صريح بعدما شاهده المدربون، وأكدوا أنه قادر على التواجد كمهاجم، وبالطبع هذا الأمر أسعده، ومن وقتها وهو يشارك في مركز المهاجم الصريح.

وفيما يتعلق برقم القميص المفضل لديه قال

مهاجم الأهلي الجديد: «أنا أعشق العديد من الأرقام، لكن هناك 3 أرقام مفضلة لدي، وهي « 10 و20 و30»، لكن يظل رقم 10 هو الأفضل من بينها؛ لأنه اليوم الذي رزقت فيه بابني.

وعن مثله الأعلى في كرة القدم أكد بواليا أن أصدقاءه أطلقوا عليه لقب «إبرا» نسبة إلى المهاجم السويدي الشهير إبراهيموفتش الذي أعتبره مثلي الأعلى، إضافة إلى رونالدو مهاجم البرازيل التاريخي.

وقال: «إذا كنت أتحدث عن مثلي الأعلى كشخصية رياضية بشكل عام، بالطبع سيكون البرتغالي كريستيانو رونالدو، ولكن على مستوى المهاجم الصريح، فأنا من عشاق الثنائي إبراهيموفيتش، والبرازيلي رونالدو».

وأضاف: «كنت أعشق الإنجولي فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق الذي قدم مسيرة مميزة مع الفريق، كما أعشق الدوري الإنجليزي وأشجع ليفربول».