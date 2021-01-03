أول تعليق من بوكيتينو بعد تدريب باريس سان جيرمان

عبر الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي عن سعادته بتولي تدريب الفريق، الذي ينتمي إليه العديد من النجوم من مختلف العالم ، لكنه في نفس الوقت طلب من أبرز لاعبي الفريق إثبات جدارتهم بارتداء قميص الفريق.

وتولى بوكيتينو من قبل مهام تدريبفريق توتنهام تقبل أن يتولي مهام تدريب

بطل فرنسا،أمس السبت خلفا للمدرب الإلماني توماس توخيل الذي أقيل بعد الفوز 4-0 على ستراسبورج بينما يحتل فريق باريس سان جيرمان المركز الثالث في الدوري الفرنسي.

وقال بوكيتينو :"الامتياز مرتبط دوماً بهذا النادي، اللاعبون عليهم اثبات جدارتهم باللعب للفريق، أعتقد أنه فريق

رائع وأعتقد أن بوسعنا تحقيق الإنجازات التي يريدها النادي واللاعبون لأنهم يعشقون المنافسة ويريدون الفوز بالألقاب".

وأضاف: "هدفنا الأول هو التأكد من أن الجميع يسير في نفس الاتجاه وتقديم المصلحة العامة للنادي، نريد أن يكون النادي قوياً يستند إلى بناء قوي."

وسيقود بوكيتينو أول تدريب لفريقه الجديد، اليوم الأحد قبل مباراته الرسمية الأولى على رأس الجهاز الفني عندما يحل فريقه ضيفاً الأربعاء المقبل على نظيره فريق سانت إيتيان.