أحمد موسى يرفض الإنتقال لأحد الأندية المشاركة في مونديال الأندية

رفض النيجيري أحمد موسى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السابق، عرضاً للانتقال إلى فريق تيجري أونال المكسيكي، بطل دوري أبطال الكونكاكاف المتواجد في أمريكا الشمالية، والذي سيشارك في مونديال الأندية المقبل.

ونقلت صحيفة الرياضية السعودية عن صحيفة "صن" النيجيرية، اليوم الأحد، أن أحمد موسى تلقى عرضاً رسمياً من جانب ممثلي تيجري، للانتقال إلى صفوف فريقهم المكسيكي خلال شهر يناير الجاري.

وفضل الدولي النيجيري رفض العرض بشكل قاطع، حيث أنه يريد فقط العودة إلى أوروبا واللعب في مستويات كبيرة، سواء في إنجلترا أو خارجها.

على جانب متصل، عرض وكيل أعمال اللاعب خدماته على أكثر من فريق أوروبي، تمهيداً للانتقال إلى أحدهما خلال الأيام القليلة المقبلة.

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