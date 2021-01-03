أعلن اتحاد كرة القدم البرتغالي تأجيل مباراة جيماريش وناسيونال والتي كان من المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد في إطار منافسات الدوري البرتغالي.

جاء ذلك بعدما أعلنت إدارة نادي جيماريش عن تواجد 6 حالات إصابة بفيروس

وأكد الاتحاد ، أن المباراة تم تعديل موعدها لتقام يوم 21 يناير الجاري .

ولم يكشق نادي جيماريش عن هوية الإصابات المتواجدة في النادي سواء كانت بين اللاعبين أنفسهم أو أفراد الجهاز الفني والإداري للنادي .

وتسجل البرتغال حالياً أعداد هائلة من الإصابات بالفيروس المستجد، كما تشهد ارتفاعاً في معدلات الوفيات أيضاً. إصابة بفيروس كورونا المستجد دفعة واحدة بالنادي بعد الفحوصات الطبية التي تم إجراؤها الساعات الماضية .وأكد الاتحاد ، أن المباراة تم تعديل موعدها لتقام يوم 21 يناير الجاري .ولم يكشق نادي جيماريش عن هوية الإصابات المتواجدة في النادي سواء كانت بين اللاعبين أنفسهم أو أفراد الجهاز الفني والإداري للنادي .وتسجل البرتغال حالياً أعداد هائلة من الإصابات بالفيروس المستجد، كما تشهد ارتفاعاً في معدلات الوفيات أيضاً.

كانت هذه تفاصيل خبر كورونا تؤجل مباراة جيماريش وناسيونال بالدوري البرتغالي اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.