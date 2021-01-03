بواليا عن جماهير الأهلي: أصحاب الفضل في جلب البطولات

تحدث المهاجم الكونغولي والتر بواليا، لاعب الأهلي الجديد، عن جماهير الأحمر مؤكدًا أنهم أصحاب الفضل الأكبر في تتويج فريقهم بالبطولات، وهذا سيكون دافعًا له لتقديم مستويات جيدة تليق باسم النادي وجماهيره.

قال بواليا عن جماهير الأهلي: «لهم دور

كبير في البطولات التي تتحقق، ودعمهم المستمر للاعبين أمر مشرف جدًا، ويدفع الجميع للقتال داخل الملعب؛ من أجل إسعادهم، ومن ثم انتظر دعمهم للفريق بشكل عام، ولي بشكل خاص، خصوصًا في بداية رحلتي مع الفريق».

وأضاف: «أقدر جيدًا اللعب في صفوف نادٍ بحجم وتاريخ وشعبية النادي الأهلي، وكنت أتابعه منذ كنت لاعبًا في الدوري الزامبي، وأشكر نادي الجونة على مساعدتي في ارتداء قميص الأهلي، بعد الموافقة على العرض الذي قدمه للتعاقد معي، رغم حاجتهم لي في الموسم الحالي».