مولودية الجزائر يفتقد ثلاثة لاعبين في المواجهة الحاسمة أمام الصفاقسي التونسي

تأكد غياب ثلاثة لاعبين عن نادي مولودية الجزائر خلال مواجهته أمام مضيفه الصفاقسي التونسي الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا.

وتسافر بعثة مولودية الجزائر اليوم الأحد إلى مدينة صفاقس على متن طائرة خاصة، أملًا في تحقيق نتيجة إيجابية وبلوغ دور المجموعات بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد.

وكشف النادي الجزائري عبر صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد أن 24 لاعبًا سيسافرون إلى صفاقس بينهم ميلود ربيعي، وعبد الرحمن بورديم اللذين كانا يعانيان من تشنج عضلي.

بالمقابل تأكد غياب صانع الألعاب عبد المومن جابو، لغيابه عن التدريبات نتيجة عدم تماثله للشفاء التام من نزلة برد إضافة إلى لاعب الوسط الإيفواري ديموندي إيسلا، الذي يتواجد خارج الجزائر لتسوية أوراق إدارية، والمهاجم مهدي بن علجية، الذي يغيب بقرار من المدير الفني نبيل نغيز.

وسيخوض مولودية الجزائر مرانًا خفيفًا بعد وصوله إلى مدينة صفاقس مساء اليوم، على ان يجري حصتين تدريبيتين آخريين يومي الإثنين والثلاثاء.