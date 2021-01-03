نصر حسين داي الجزائري يبدأ رحلة البحث عن مدرب جديد

بدأت إدارة نصر حسين داي الجزائري رحلة البحث عن مدرب جديد، بعد رحيل المدرب نذير لكناوي، عقب البداية المتعثرة في مسابقة دوري المحترفين.

كان لكناوي، ألمح بعد خسارة الفريق أمام ضيفه وفاق سطيف صفر 1/ أمس الأول الجمعة، في مباراة مؤجلة عن المرحلة الخامسة من مسابقة الدوري إلى رحيله، مؤكدًا في تصريحات إذاعية إنه يرى أن هذا القرار هو الأفضل لمصلحة نصر حسين داي.

وذكر نصر حسين داي عبر صفحته على شبكة التواصل الإجتماعي “فيسبوك” اليوم الأحد، إن اللاعبين عادوا إلى التدريبات اليوم تحت إشراف الجهاز الفني المعاون للكناوي، والذي يتشكل من المدرب المساعد علي بوجمعة، ومدرب اللياقة حكيم بونكار، ومدرب حراس المرمى فريد كرميش، دون الخوض في المزيد من التفاصيل.

لكن مصادر مطلعة كشفت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ان إدارة نصر حسين داي شرعت في مفاوضات مع عدد من المدربين بينهم عز الدين آيت جودي، الذي سبق له تدريب الفريق في وقت سابق، واليمين بوغرارة، الذي رحل عن تدريب اتحاد بلعباس مع بداية الموسم بسبب عجز المسؤولين عن قيد اللاعبين الذين ضمهم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

يشار إلى أن نصر حسين داي يحتل المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد ثلاث نقاط، جمعها من ثلاثة تعادلات وثلاث هزائم.