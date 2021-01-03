فيفا يعلق عقوبة إيقاف تريبير ويسمح لاتلتيكو مدريد بإشراكه

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الأحد تعليق الإيقاف الذي فرضه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم للعبة بحق كيران تريبير انتظارًا لقرار الاستئناف المقدم من نادي أتلتيكو مدريد. وأكد فيفا أن نادي اتليتكو مدريد سيكون بوسعه إشراك تريبير أثناء نظر استئناف النادي على عقوبة إيقاف اللاعب عشرة أسابيع عن كل أنشطة كرة القدم لانتهاك قواعد المراهنات الخاصة بالاتحاد الإنجليزي لكرة القدم. وكان فيفا صدق في البداية على قرار إيقاف تريبير في أعقاب المراهنات المرتبطة بانتقاله لأتلتيكو مدريد. ونقلت صحيفة دياريو أس عن ميجيل انخل جيل مارين الرئيس التنفيذي لاتلتيكو مدريد أمس السبت قوله “قرار إيقاف لا يتناسب مع اللاعب وظالم لأتليتكو .” وكانت العقوبة الأصلية بحق اللاعب الإنجليزي تشمل 12 مباراة في الدوري الإسباني بجانب المواجهة أمام تشيلسي الإنجليزي في دور الستة عشر دوري أبطال أوروبا.

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