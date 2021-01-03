بث مباشر | شاهد يوفنتوس واودينيزي في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “يوفنتوس واودينيزي” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “يوفنتوس واودينيزي” على قناة بي إن سبورتس 4، بصوت المعلق الجزائري “حفيظ دراجي”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة يوفنتوس واودينيزي على ملعب “أليانز ستاديوم”، بإدارة من الحكم الايطالي “بييرو جياكوميلي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 19:45 بتوقيت جرينتش، 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

تلقى يوفنتوس خسارة مروعة هي الأولى له في الدوري الايطالي هذا الموسم في الجولة الماضية على يد “فيورنتينا” بثلاثية نظيفة، وهي الأولى ايضًا الذي يتلقى فيها اليوفي 3 أهداف على أرضه “أليانز ستاديوم” منذ عام 2011.

ومع صدور قرار الاتحاد الايطالي لكرة القدم بإقامة مباراة يوفنتوس ضد نابولي بدلاً من احتساب نتيجتها لصالح البيانكونيري، تراجع رجال أندريا بيرلو إلى المركز السادس وفي رصيده 24 نقطة.

في المقابل، خسر اودينيزي هو الآخر في الجولة الماضية على يد “بينفينتو” ليظل للجولة الثالثة على التوالي دون فوز، وسجل هدف واحد فقط في الثلاث مباريات الماضية.

ويتواجد اودينيزي في المركز 12 في جدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 15 نقطة، فاز في 4 مباريات، وخسر في 6، وتعادل في 3، وسجل لاعبوه 14 هدف، واهتزت شباكه 17 مرة.

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