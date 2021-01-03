بث مباشر | مشاهدة مباراة الاسماعيلي ومصر المقاصة في الدوري المصري We

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “الاسماعيلي ومصر المقاصة” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 في افتتاح الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “الاسماعيلي ومصر المقاصة” على قناة أون تايم سبورتس 1، بصوت المعلق المصري “مؤمن حسن”.

وتقام مواجهة الاسماعيلي ومصر المقاصة على ملعب “المقاولون العرب”، بإدارة من الحكم المصري “‘أحمد حمدي”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش، 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت السعودية.

حقق النادي الاسماعيلي فوزه الأول في الدوري المصري هذا الموسم على حساب “أسوان” بعد مرور خمس جولات، حيث تعادل في 3 مباريات وخسر في لقاء وحيد، ويتواجد في المركز السادس حاليًا في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط.

وأقال الاسماعيلي مدربه البرازيلي “ريكاردو” عقب خسارته امام “الجونة” في الجولة الثالثة، وتعاقد بعد ذلك مع المدرب المصري “طلعت يوسف” لخلافة البرازيلي، ولكنه اعتذر عن عدم قبوله مهمة قيادة الفريق بعد 48 ساعة فقط من إعلان التعاقد معه، مبررًا ذلك بحدوث خلافات مع مجلس الإدارة.

واستعان مجلس إدارة الاسماعيلي بالمدرب العام “محمد وهبة” لقيادة الفريق وهو ما حدث ولكن لمباراة واحدة فقط ليعتذر بعدها هو الآخر عن استكمال المهمة، لتلجأ إدارة الدراوش إلى “أبو طالب العيسوي” الذي وافق على تولى المهمة بشكل مؤقت.

وينتظر نادي الاسماعيلي مواجهة مصيرية في البطولة العربية، حيث سيواجه فريق الرجاء المغربى في إياب الدور قبل النهائي، والمقرر إقامتها يوم 11 يناير الجاري على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

في المقابل يدخل مصر المقاصة المباراة بمعنويات منخفضة بعد خسارته امام “الجونة” بهدف دون رد في الجولة الخامسة، ويمر الفريق الفيومي بفترة صعبة إذ يحتل المركز 15 برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات، فاز في مباراة واحدة، وخسر في ثلاث، وتعادل في لقاء، وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف.

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