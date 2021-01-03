بث مباشر | شاهد ميلان وبينفينتو في الدوري الايطالي “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يوتيوب لمباراة “ميلان وبينفينتو” في إحدى مباريات اليوم الاحد 3-1-2021 ضمن الجولة 15 من الدوري الايطالي.

ينقل بث مباشر مباراة “ميلان وبينفينتو” على قناة بي إن سبورتس 1 و4، بصوت المعلق المصري “أحمد الطيب”، كما ينقل على قناة سكاي سبورتس سيريا آ.

وتقام مواجهة ميلان وبينفينتو على استاد سانتا كولومبا، بإدارة من الحكم الايطالي “فابريزيو باسكوا”، وينطلق البث المباشر في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية.

دخل نادي ميلان العطلة الشتوية وهو متصدرًا لـجدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 34 نقطة، بعد مباراة مثيرة جدًا امام “لاتسيو” انتهت بفوز الروسونيري بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويمني ستيفانو بيولي النفس بمواصلة الانتصارات وظهور لاعبيه بالمستوى المطلوب بعد العودة من اجازة أعياد الميلاد للمحافظة على الصدارة في ظل المنافسة الشرسة من ملاحقه “الانتر”.

ويذهب ميلان في سلسلة من اللاهزيمة في الدوري الايطالي مكونة من 26 مباراة، فاز في 19 وتعادل في 7، ولم تشهد أي من الانتصارات الستة الأخيرة أن تلقى رجال ستيفانو بيولي هدفًا من اللعب المفتوح قبل مرور 60 دقيقة من زمن المباراة.

على الجانب الآخر يمر نادي “بينفينتو” بفترة استثنائية للغاية، حيث خسر مرة واحدة فقط من آخر سبع مباريات في الدوري الإيطالي (فاز في 3، وتعادل في 3)، ولم يخسر على أرضه في آخر 3 مباريات، ما جعله يتواجد في المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ولعب الأداء الدفاعي لفريق بينفينتو دورًا رئيسيًا في تحسن نتائجه خلال الفترة الماضية، إذ تلقت شباكه أهداف بمتوسط 0.43 هدف في المباراة الواحدة في آخر سبع مباريات، وهو معدل أقل بكثير مقارنة من الذي تلقاه خلال المباريات السبع السابقة حيث استقبلت شباكه 2.89 هدف في المباراة الواحدة.

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