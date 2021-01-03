شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحميد بسيوني يتولى قيادة طلائع الجيش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب عبدالحميد بسيوني، من العودة لفريقه السابق طلائع الجيش، عقب استقالة طارق العشري، من تدريب الفريق عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندري بهدفين لهدف خلال اللقاء الذي جمعهما مساء أمس ضمن منافسات الدوري الممتاز.
وعلم «المصري اليوم»، أن بسيوني سيتولي تدريب الفريق بداية من الغد، خاصة وأن إدارة الطلائع تثق فيه بعد النتائج الجيدة التي حققها مع الفريق الموسم الماضي، وتكوينه لتشكيلة مثالية استطاع العشري خلال بداية ولايته من الوصول لنهائي كأس مصر ومواجهة الأهلي في السوبر المصري.
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