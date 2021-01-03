شكرا لقرائتكم خبر عن «الانضباط» توقف لاعباً 6 لأشهر والان مع التفاصيل



جدة - خالد شويل - منعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لاعب فريق نادي الكوكب عيساكا أبودو، من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة 6 أشهر، مع إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 50 ألفا، لقيام اللاعب بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للاعب فريق أحد، في اللقاء الذي جمعهما في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى. كما تم إيقاف محمد عبدالله المطيري، ومدلج عبدالمحسن المدلج من نادي الفيصلي، مباراتين وتغريمهما 40 ألفا لإساءتهما لمسؤول المباراة. كما تم تغريم رئيس نادي الفيصلي فهد عبدالمحسن المدلج 20 ألفا لعدم ارتداء البطاقة التعريفية أثناء المباراة، وأخيرا أوقفت اللجنة لاعب فريق نادي الفتح سفيان بن دبكة مباراتين وتغريمه 20 ألفا لارتكابه سلوكا مشينا تجاه لاعب الفيصلي في اللقاء الذي جمعهما في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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