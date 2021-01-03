شكرا لقرائتكم خبر عن إكستريم شريك سامسونغ في الرالي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - كشف فريق البحرين رايد إكستريم عن شراكة جديدة مع شركة سامسونغ قبيل مشاركته الأولى في رالي داكار، الذي يعدّ أحد أصعب سباقات السيارات في العالم.

وتعدّ شركة سامسونغ براند ميموري شريكاً رسمياً لكل من فريق البحرين رايد إكستريم وسائقه الإسباني ناني روما، الفائز مرتين في رالي داكار، الذي يشارك في تشكيلة الفريق إلى جانب الفرنسي سيباستيان لوب، بطل العالم للرالي تسع مرات.

وبفضل هذه الشراكة الجديدة، ستوفر سامسونغ للفريق أحدث ابتكاراتها، ولاسيما أقراص التخزين الداخلية والخارجية من نوع SSD وMicroSD، وغيرها من الابتكارات التكنولوجية بهدف دعم وتعزيز أداء الفريق.

وتعليقاً على الشراكة الجديدة، قال كريس لونغ، رئيس قسم التسويق وتطوير الشراكات في فريق البحرين رايد إكستريم: «يسرنا في فريق البحرين رايد إكستريم أن تكون شركة سامسونغ شريكاً رسمياً لفريقنا، فالابتكار المستمر والتطوير التكنولوجي يمثلان قيماً مشتركة لكلٍّ من علامتينا التجاريتين، وهي قيم أساسية للشراكة في فريق البحرين رايد إكستريم. كما يسرنا أن نعمل بشكل وثيق مع علامة تجارية تحمل رؤيتنا للمستقبل وتتمتع بالطموح لدفع عجلة الابتكار والتطوير المستمر. ونحن نتطلع إلى قطف ثمار هذه الشراكة في رالي داكار 2021 وبعده».

من جانبه، قال ناني روما، سائق فريق البحرين رايد إكستريم: «يسرني أن تشاركنا سامسونغ في رحلتنا الأولى في رالي داكار. سبق أن عملت مع علامة سامسونغ التجارية، وهي شركة تسعى إلى الابتكار مثل فريق البحرين رايد إكستريم، ويتشاركان العديد من القيم الأخرى، لذا أتطلع إلى رؤية نتائج هذه الشراكة في رالي داكار 2021».