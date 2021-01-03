شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

قررت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم استبعاد صبحي العمراوي حكم الفيديو في مباراة الزمالك وإنبي بمسابقة الدوري العام لكرة القدم، والتي انتهت بفوز الزمالك 2-1، بسبب عدم استدعائه لحكم الساحة محمد الصباحي، لمراجعة لعبة ضربة الجزاء غير المحتسبة لصالح إنبي، رغم الخطأ الذي ارتكبه إمام عاشور لاعب الزمالك، وأوضحت الكاميرات صحة ركلة الجزاء التي لم يتم احتسابها.

واستبعدت لجنة الحكام الحكم صبحي العمراوي من إدارة مباريات الدوري العام لمدة شهر، بعد تقديره الخاطئ للعبة وعدم التعاون مع حكم الساحة للتأكد من اللعبة.

من جانبه، قال عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، إن فريقه كان يستحق ركلة جزاء لم تحتسب أمام الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت، على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الخامسة، وأكد أنه سيتواصل مع لجنة الحكام بعدما تعرض فريقه للظلم التحكيمي.

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