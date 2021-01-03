شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد معوض سكرتير لجنة الحكام الأسبق والجبلاية تنعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى اليوم محمد معوض سكرتير لجنة الحكام الرئيسية الأسبق بالاتحاد المصرى لكرة القدم، بعد مسيرة حافلة فى التحكيم، طوال 40 عاما ماضية.

عمل معوض 22 عاما حكما عاملا، ثم اتجه للعمل فى إدارة التحكيم من خلال موقعه كمدير للجنه الحكام الرئيسية، ثم سكرتير عام للجنة، وآخرها فى اللجنة السابقة مع جمال الغندور، والتى تقدمت باستقالتها مارس الماضى .

ورفضت أسرة الراحل إقامة عزاء له، مع الاكتفاء بإقامة صلاة الجنازة على المقابر مع تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ونشرت صفحة الاتحاد المصرى لكرة القدم نعيا للفقيد، جاء فيه: "ينعى الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد الكابتن محمد معوض سكرتير لجنة الحكام الرئيسية الأسبق الذى وافته المنية فجر اليوم بعد رحلة عطاء طويلة للتحكيم المصري، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وكل محبيه الصبر على فراقه .. و"إنا لله وإنا إليه راجعون".