شكرا لقرائتكم خبر عن فرجاني ساسي لمسئولي الزمالك: أعصابى تعبانة ومحتاج إجازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ التونسى فرجانى ساسي مسئولى نادى الزمالك بطلب غريب وغير متوقع خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما أبدى رغبته فى الحصول على إجازة للسفر إلى تونس بسبب معاناته من بعض الأزمات النفسية فى الوقت الحالى.

وكشف مصدر مطلع داخل الزمالك، أن فرجانى ساسى تحدث مع مسئولى النادى، وطالبهم بالحصول على إجازة قائلاً، "أعصابى تعبانة ومحتاج إجازة لعدم قدرتى على اللعب فى الوقت الحالى".

وأضاف المصدر، أنه من الصعب الموافقة على طلب فرجانى ساسى فى ظل ارتباط الزمالك بالعديد من المباريات فى الفترة الحالية، وحاجة الفريق لجهود اللاعب التونسى كونه عنصراً أساسياً لا غنى عنه.

وأوضح المصدر أن هناك رغبة كبيرة داخل الزمالك فى الوقت الحالي لإنهاء ملف تجديد عقد فرجانى ساسى فى الأيام المقبلة، وحسم هذا الملف نهائيا وليس من المنطقى السماح للاعب بالسفر فى وقت مفاوضات التجديد، وأبدى المصدر تعجبه من توقيت طلب فرجانى ساسى الحصول على أجازه، قائلا، "التوقيت غريب ولا يصلح نهائيا ولا أعرف كيف فكر اللاعب فى إمكانية موافقة النادى على منحه أجازه فى الوقت الحالي".