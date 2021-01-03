شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تأهيل خاص لأحمد الشناوى بعد إصابته بتهتك فى غضروف الركبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدد الجهاز الطبى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، برئاسة الدكتور مصطفى المنيرى، برنامج تأهيل خاص لأحمد الشناوى حارس المرمى للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بتهتك فى غضاريف الركبة، الأمر الذى أدى لغيابه عن قائمة فريقه منذ انطلاق الموسم الحالى.

وعانى الشناوى من تورم فى الركبة، ليبتعد عن التدريبات الجماعية لفريقه، حتى خضع لأشعة واثبتت تعرضه للإصابة بتهتك بسيط فى غضاريف الركبة، ويحتاج لفترة تأهيل فقط قبل العودة لتدريبات فريقه، بدون أى تدخل جراحى.

ويعتمد الجهاز الفنى لفريق بيراميدز بقيادة الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني، على شريف إكرامى فى حراسة عرين الفريق منذ انطلاق الموسم، مع وجود المهدى سليمان على مقاعد البدلاء.

وطلب أروابارينا، من إدارة النادى، استغلال فترة الانتقالات الشتوية فى شهر يناير الجارى، لتدعيم المراكز التى يجد بها بعض الثغرات، حتى يصل بالفريق إلى أعلى مستوى من الجاهزية الفنية، ويستطيع من خلاله المنافسة بشراسة على لقب الدورى هذا الموسم.

وجاء مركز وسط الملعب على رأس أولويات أروابارينا من أجل تدعيمه، حيث طلب الخواجة البحث عن لاعب كفء يستطيع تدعيم الفريق فى المرحلة المقبلة، ويكون جاهزًا لتعويض غياب عبد الله السعيد تحت أى ظرف، أو التواجد بجواره ليصبح وسط ملعب بيراميدز فى أمان.

ويجهز مسئولو بيراميدز فى الوقت الحالى قائمة بأسماء لاعبين الوسط المرشحين للانضمام لصفوف بيراميدز، لعرضها على أروابارينا واختيار أفضلهم قبل الدخول فى مفاوضات رسمية مع اللاعب أو ناديه.